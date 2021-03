Kuriózní výmluvy i dorty. Policisté řekli, jak probíhají kontroly opatření

Většina občanů dodržuje vládní opatření a nesnaží se přejíždět z okresu do okresu bez vážného důvodu, najdou se ale i tací, kteří ani neví, že takový zákaz platí, jiní to zkouší na policisty s kuriózními výmluvami. Co policisty ale příjemně překvapilo, je solidarita s hlídkami, lidé jim na kontrolní stanoviště vozí i sladkou odměnu.