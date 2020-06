Kontroverzní záštita, Senát se ozval proti zneužití svého loga

Senát se ozval proti neoprávněnému užití svého loga. To použila společnost Aliance pro rodinu na pozvánce na jednu ze svých akcí. Záštitu měl údajně přislíbit zesnulý předseda senátu Jaroslav Kubera. Podle mluvčí Senátu to ale není pravda a společnost logo ze svých webových stránek s omluvou stáhla. Aliance tvrdí, že za udáním je agresivní komunita, se kterou vede dlouhodobý spor o definici manželství.

Senát jako instituce záštity neuděluje. Bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera záštitu akci v dobré víře poskytl v loňském roce, osobně se jí nezúčastnil. V letošním roce žádnou podporu nepřislíbil.

"My jsme se za to omluvili a to logo stáhli. Zaujalo nás to, že někdo nelenil a sleduje, jestli máme aktuální loga, nebo ne," reagovala společnost.

Podle Aliance pro rodinu za upozorněním Senátu stojí "duhoví agresivní bonzáci". LGBT aktivisté naopak tvrdí, že to je Aliance pro rodinu, kdo neustále jejich komunitu napadá.

Aliance pro rodinu je známá svými vyhraněnými názory na manželství. Předsedkyně se například nechala slyšet, že homosexualita není nemoc z politických důvodů. Tradiční manželství je podle ní LGBT komunitou ohroženo.

Mezi partnery Aliance pro rodinu se objevilo i hlavní město Praha. Radní Petr Hlaváček si ale za záštitou stojí. Podle Pirátů má sice každý radní na záštity akcí právo, Aliance pro rodinu je ale podle nich ultrakonzervativní.

"Já jsem na té akci byl minulý rok, byl to docela mírumilovný průvod, nepadlo tam nic zlého," popsal Hlaváček.

Akce, na kterou Aliance pro rodinu zvala, byla nakonec před několika dny kvůli pandemii zrušena.