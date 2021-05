Kontroverzního zpěváka Mansona chtějí zatknout! Kvůli napadení

Policisté z amerického státu New Hampshire vydali zatykač na známého a kontroverzního zpěváka Marilyna Mansona. Strážci zákona umělce hledají kvůli dvěma napadením, kterých se měl dopustit před dvěma roky.

Dvaapadesátiletý Manson, který spoustu lidí dráždí "rouhačskou" stylizací a explicitním vystupováním, je obviněný ze dvou případů napadení kameramana na koncertě ve městě Gilford v roce 2019.

Podle prohlášení, které k případu vydala tamější policie, "Manson i jeho agenti o zatykači už nějakou dobu vědí," uvedla britská BBC. Podle vyšetřovatelů nicméně Manson nevyvinul žádnou snahu, aby na vyřčená obvinění jakkoli reagoval.

Gilfordská policie rovněž v publikovaném prohlášení upřesnila, že za každé z dvojice údajných napadení hrozí Mansonovi méně než roční pobyt za mřížemi a pokuta do výše dvou tisíc dolarů (asi 41 tisíc korun). Vyšetřovatelé upřesnili, že prošetřovaná napadení "nejsou sexuální povahy."

Sám Manson, vlastním jménem Brian Hugh Warner, aktuální kauzu veřejně nijak nekomentoval. Je to přitom sotva pár dní, co se objevily informace, že zpěváka žaluje bývalá asistentka Ashley Waltersová - a to právě za sexuální napadání.