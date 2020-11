"Konzumoval jsem, omlouvám se." Kalousek se kaje za pivo v zavřené hospodě

Miroslav Kalousek patřil mezi nejhlasitější kritiky exministra Romana Prymuly po jeho návštěvě restaurace Rio na pražském Vyšehradě. Teď ale sám porušil platná nařízení a navštívil restauraci, kde si dal pivo. K jeho smůle ho nachytali novináři. Bývalý ministr nejprve celou situaci zlehčoval, ve čtvrtek však už vydal velké prohlášení, ve kterém se omluvil a slíbil zaplatit příslušnou pokutu.

Podívejte se, jak reportéři nachytali Miroslava Kalouseka v hospodě.

Jeho vyjádření, které přednesl i ve Sněmovně, přinášíme v nezkrácené verzi.

„Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych se jako člen grémia Poslanecké sněmovny omluvil nejen veřejnosti, ale i celé sněmovně za přešlap, který jsem udělal toto úterý v odpoledních hodinách. Krátce jsem navštívil uzavřený prostor restaurace za výdejním okénkem a tam jsem i konzumoval.

Uvědomuji si, že největší úctu před zákonem musí mít zákonodárce sám. Spáchal-li přestupek, je to horší provinění, než když se toho dopustí občané, kteří veřejnou pravomocí vybaveni nejsou. Veřejně známé osoby by měly jít příkladem. Chci se proto omluvit i za to, že v první reakci jsem svůj přečin zlehčoval a nevhodně o něm žertoval. Dopustil jsem se chyby v úsudku, že se jedná „o prkotinu“. Není to prkotina. Nemohl jsem sice nikoho ohrozit fyzickým kontaktem, ale mohl jsem ohrozit respekt k vnímání zásady, že pravidla musí platit bez výjimky pro každého stejně.

Chci proto zdůraznit, že se nebudu schovávat za poslaneckou imunitu a rozhodne-li správní orgán o mém finančním potrestání, bez protestu pokutu zaplatím. Bez ohledu na tento správní proces odvedu z vlastních prostředků částku na horním limitu příslušné pokuty na účely materiálního zajištění boje s epidemií.

Svého jednání upřímně lituji. Děkuji za pozornost.“

Podívejte se na reportáž TV Nova: