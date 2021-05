Kopal do aut, po policistech hodil hasičák. Mladík nadýchal dvě promile

I když už by měl mít dávno večerku, tak se 15letý kluk před půlnocí toulal ulicemi v Orlové a kopal do aut. Lidé si toho všimli a přivolali strážníky. Když přijeli na místo, vandal se před nimi schoval do jednoho z domů. Tam zřejmě přemýšlel, jak se strážníků zbavit.



"Strážníci si všimli, že pravděpodobně na chodbě mezi pátým až sedmým patrem někdo otevřel okno a směrem na strážníky hází hasící přístroj. Na nebezpečí strážníky upozornil křikem svědek a díky tomu stačili včas uskočit. Jen shodou šťastných náhod nebyli přístrojem zasaženi," uvedla mluvčí policie Zlatuše Viačková.



Ještě před tím mladík stačil hasicí přístroj vyprázdnit na chodbě domu a podle strážníků manipuloval i s požárním žebříkem. Policistům společně se strážníky se ho podařilo zadržet. Dechová zkouška u něj prokázala skoro dvě promile alkoholu, a tak místo na služebnu putoval na záchytku.



Mladý vandal, podle informací televize Nova stále ještě střízliví na záchytce. Vyšetřování trestného činu násilí proti úřední osobě a poškození cizí věci si už ale převzala kriminálka.