Tisíce nakažených učitelů! Výbor pro ně žádá ochranné prostředky

Na středečním jednání školského výboru Poslanecké sněmovny vystoupil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) Ladislav Dušek s podrobnou prezentací, v rámci které zhodnotil situaci ve školství v souvislosti s koronavirem.

Školy tvoří dle šetření krajských hygienických stanic v celkovém dlouhodobém přehledu významný počet ohnisek nákazy, v absolutním počtu jde o nejčastější typ ohniska. Ta ale bývají velmi malá, důvodem může být včasné podchycení nákazy a dobrá sledovatelnost šíření. Právě díky snadnosti rozpoznání ohnisek jich bylo ve školách identifikováno hodně, nedá se tedy říct, že by byly školy nejrizikovější.

Počet případů a ohniska v jednotlivých zařízeních:

"Zatímco něco, čemu já říkám průtokové provozy typu muzeum, kde projde tisíc lidí, vzpomenete si, že jste se mohli nakazit v muzeu? I kdyby, nikoho nedotrasují, leda by to byli zaměstnanci, kteří by to onemocnění šířili. To je jedna věc, jak ten obrázek číst, aby nebyl čten tak, že když je nejvíce nákazy ohnisek identifikováno, tak představují jakoby největší riziko. Takhle se to číst nedá," vysvětlil Dušek s tím, že se ale situace nedá zlehčovat.

V poslední době se i situace ve školství mírně zhoršuje, ačkoliv k tomu v souvislosti s opatřeními není důvod. Dušek odhaduje, že se celkově pravděpodobně na zhoršující se situaci podepisuje šíření britské mutace v populaci, která se pochopitelně více šíří i mezi dětmi.

Dušek zhodnotil také situaci mezi pracovníky ve školách. Podle dostupných dat se koronavirem od začátku šíření nakazilo přes 37 tisíc pedagogů (37 351 k 14. 2. 2021), zasaženy jsou všechny věkové kategorie.

Pedagogové jsou, pokud se nepočítá se zdravotnickými profesemi, které jsou nejohroženější, třetí nejohroženější skupinou podle povolání. Před pedagogy jsou policisté a hasiči.

Celé jednání školského výboru najdete ZDE.

Počet nakažených pedagogů za celé sledované období: