Koronavirová krize a Češi. Takhle nám pomáhá Evropská unie

Evropská unie vyráží do jednotného boje proti koronaviru. Společně se popere s následky krize, kterou vyvolalo jarní zastavení ekonomik členských zemí, a to není zdaleka všechno. Česko má coby součást sedmadvacítky štěstí, že na zastavení pandemie Covid-19 nezůstane samo.

Evropská unie se staví po koronavirové krizi na nohy a Česko u toho nebude chybět. Jaké jsou aktuálně hlavní výhody, že je naše republika součástí sedmadvacítky?



1. Evropský fond obnovy



Hospodářství zemí EU není po jarních tvrdých opatřeních proti šíření koronaviru v nejlepší kondici. Nejvíc se propadla španělská ekonomika, a to o rovných 22,1 procent. Česko na tom s 10,7 procenty není nejhůř, přesto kroky, které domluvili lídři členských států v Bruselu, pomohou tuzemskou ekonomiku nakopnout. Země si přerozdělí finanční injekci ve výši 750 miliard eur. Pomůže to českým podnikatelům i zaměstnancům, aby se jejich životy vrátily do předkrizových kolejí.



2. Společná zdravotnická politika



Evropská unie po jarní krizi připravila i speciální program pro zdraví. Chce posílit zdravotnické systémy napříč sedmadvacítkou, aby byly země dobře připravené na případnou podzimní druhou vlnu nebo jiné krize, které mohou v budoucnosti přijít. Brusel hodlá rovněž zvyšovat dostupnost léků pro občany.



3. Přípravy na nákupy vakcín



Evropská komise se domluvila s francouzskou farmaceutickou skupinou Sanofi na dodávkách vakcín. Sedmadvacítka tak má jisté, že jakmile bude očkování dostupné, bude moct přednostně nakoupit 300 milionů dávek. Evropská unie ale zaštítí i další nákupy, které si budou chtít členské země zajistit samostatně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) oznámil, že už na tom pracuje. „První smlouvu o smlouvě budoucí uzavřeme s firmou Astra Zeneca. Čekáme, že postupně budou přicházet smlouvy s dalšími výrobci,“ uvedl Vojtěch s tím, že v první očkovací fázi vakcínu v tuzemsku dostane přibližně 3 a půl milionu lidí z rizikových věkových skupin.



4. Schengenský prostor



Navzdory pandemii stále platí, že volný pohyb je jednou z největších předností Evropské unie. A i v koronavirových dobách je nesmírně důležitý. Nejde ani tak o dovolenou, ale pokud máte příbuzné v jiné z členských zemí, kteří mají třeba v souvislosti s Covid-19 nějaké problémy, není problém za nimi obvykle bez zbytečných průtahů hned vyrazit. Je ale samozřejmě nutné sledovat tzv. semafor ministerstva zdravotnictví, z nějž se dozvíte, zda nebude nutné prokázat se negativním testem.