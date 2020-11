Koronavirová situace v zahraničí se stále zhoršuje. Itálii zase hrozí krize

V italské Neapoli pacienti s covidem-19 čekají v autech a sanitkách v dlouhých řadách na to, až si pro ně na přeplněných odděleních udělají místo. Těm, kteří mají dýchací obtíže, se personál nemocnice snaží poskytnout základní ošetření přímo na parkovištích. Ostatní pacienti navíc čelí vysokému riziku nákazy.

"Je to ostuda, zdravotnický systém se úplně zhroutil. Jak se vůbec může stát, že svého otce vezmu do nemocnice a on chytí covid na oddělení, které není určené pro covidové pacienty," stěžovala si obyvatelka Neapole Elisa Espositová.

Podobně na tom začínají být i nemocnice v Německu. Částečný lockdown v zemi začal platit přibližně začátkem listopadu, počet nakažených ale stále stoupá. Za čtvrtek v zemi přibylo přibližně 22 tisíc nakažených a epidemiologové varují, že situace je vážná.

"Ta čísla jsou znepokojivě vysoká, a to jsme ještě nedosáhli vrcholu. Naše covidové oddělení je plně obsazené,“ řekl Hans Weigeldt, komisař sledující vývoj pandemie na klinice v Berlíně. K tvrdším opatřením už sáhly tamní aerolinky. Například Lufthansa zahájila povinné předodletové testování pasažérů. Ve čtvrtek třeba na lince z Mnichova do Hamburku.

Počty nakažených rostou i na Ukrajině, která zavádí plošnou karanténu. O víkendu tam zůstanou otevřené jen obchody s potravinami, banky nebo lékárny. Pozitivní test na koronavirus měl v pondělí i prezident Volodomyr Zelenskyj. "Cítím se dobře a beru spoustu vitamínů. Slibuji, že zůstanu v izolaci, nadále ale budu pracovat. Překonám covid-19 stejně jako většina lidí. Vše bude v pořádku,“ uvedl Zelenskyj.

Rekordy padají také ve Spojených státech. Jen během středy tam přibylo více než 144 tisíc nových případů.