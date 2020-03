Zeman se chystá do epicentra nakázy koronaviru! Zemřelo tam 2981 lidí

Epidemie koronaviru ve světě neodradila české čelní představitele, aby do Číny, odkud se virus rozšířil, nadále vyjížděli. A ačkoli cesty do ČLR nedoporučuje ani Ministerstvo zahraničních věcí a mnoho letů bylo zrušeno, český speciál s prezidentem na palubě se tam vydá v dubnu.

Hradní kancléř Vratislav Mynář, Martin Nejdelý a Jaroslav Tvrdík minulý týden navštívili Čínu. Mynář se tam setkal s vicepremiérem Chu Čchun-chuem. Ten ocenil, že se česká výprava do země vydala právě v době šířící se infekce. Agentura Nová Čína poté informovala, že jde o důkaz "hlubokého přátelství české vlády a lidu s Čínou."

Mynář do zahraničí odletěl také s dopisem potvrzujícím účast prezidenta Miloše Zemana na summitu 17+1, uvedl portál iDnes.cz. Zeman už dříve účast na čínském jednání zavrhl, a to z důvodu chybějících čínských investic. Později ale uvedl, že by své rozhodnutí mohl přehodnotit. Tak se také stalo.

"Pan prezident účast na summitu 17+1 potvrdil. Předpokládám, že bude ale také záležet na vývoji epidemie koronaviru," citovaly Petříčkovu esemesku Novinky.cz. Čína s pořádáním summitu nadále počítá, šířícímu se viru navzdory. Jednání jsou naplánována na 15. duben 2020.