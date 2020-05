Koronaviru se zbavila první evropská země! Nemá žádný aktivní případ

"Po 68 dnech od prvního potvrzeného případu je Černá Hora v současnosti bez pacientů s nemocí Covid-19," informoval institut na twitteru. Koronavirus se v Černé Hoře objevil až jako v poslední zemi Evropy 17. března. Po více než dvou měsících se tamním úřadům podařilo epidemii podchytit.

Odborníci v Černé Hoře zaznamenali dohromady 324 případů, z nichž se 315 pacientům podařilo uzdravit, zbývajících devět nákaze podlehlo. Už 20 dní v řadě nebyl mezi testovanými nikdo s pozitivním výsledkem. Za posledních 24 hodin provedli zdravotníci 140 testů.

ITS OFFICIAL: CURRENTLY THERE ARE NO ACTIVE CASES OF #COVID19 IN MONTENEGRO.



After 68 days since the first recorded case, Montenegro is currently without # COVID19 patients.