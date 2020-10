Koronavirus a práce z domova: Jsou zaměstnanci méně produktivní?

Podzimní vlna koronavirové pandemie vrátila řadu českých firem do situace, kdy musí nechat své zaměstnance pracovat z domova. Podmínky home office se od jara sice zlepšily, studie ale ukazuje, že lidé pracující ze svých domácích kanceláří jsou méně produktivní.

Výsledky výzkumu upozorňují, že u téměř 24 % firem poklesla výkonnost u jejich zaměstnanců. Šéfové firem si přejí, aby se jejich zaměstnanci po uvolnění vládních nařízení vrátili do svých kanceláří. Naopak zvýšení efektivity potvrdilo pouze 12 % společností. U 52 % podniků nenastala žádná změna a momentální situace pracovní výkon nijak neovlivnila. Informaci přinesl portál Daily Mail.

Představy o práci z domova se liší v závislosti na odvětví. Více než polovinu pedagogických pracovníků by potěšilo, kdyby se v práci online pokračovalo i do budoucna. Home office si chválí i pracovníci v oboru informačních a komunikačních technologií. Naopak pracující ve službách ubytování a stravování a zaměstnanci oboru dopravy a se těší, až se situace vrátí do normálu.



Na práci z domova je možné najít řadu pozitivních i negativních stránek. Jedni si chválí možnost zůstávat po celý den doma a s tím skloubit i péči o děti a domácnost. Líbí se jim, že si mohou sami zorganizovat pracovní i volný čas, nejsou tak například limitováni domluvenými schůzkami. Výhodu pro ně představuje také ušetřený čas díky nedojíždění na pracovní místo.

Naopak řada zaměstnanců nemá dostatečně vybavenou domácnost, která by jim umožnila bezproblémovou práci. Některé také může domácí prostředí rozptylovat a neudrží proto tolik pozornosti u svých povinností. Další nevýhodu pro ně může představovat odloučení od pracovního kolektivu.



