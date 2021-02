Koronavirus bude mutovat dál a dál, říká virolog Hönig. Musíme rychle očkovat

Od vzniku britské varianty koronaviru upoutávají rojící se mutace pozornost vědců i laické veřejnosti. A vznikat budou dál, schopnost viru mutovat se nezastaví, vysvětluje virolog Václav Hönig. Proces ale může zpomalit díky vakcinaci. Proto je podle něj důležité co nejrychleji proočkovat populaci. To, že je vakcín hned několik, neškodí. Naopak to pomáhá efektivněji bojovat s pandemií.