Koronavirus Italy nezlomil. Tančí na balkonech, zpívají z oken. VIDEO

Přes 1250 mrtvých a skoro osmnáct tisíc potvrzených případů - Itálii koronavirus drtí nebývalou silou a zatím se ho nedaří zastavit ani přísnými opatřeními, která zavedla vláda.

A protože je řada Italů nedobrovolně uvězněná doma, hledá způsob, jak se odreagovat a zbavit se napětí. A jak ukazují videa z řady měst, ventil se najít povedlo.

Stal se jím zpěv a tanec. A protože si Italové nemohou vyrazit zatrsat do klubů nebo barů, pořádají improvizovaná vystoupení na svých balkonech a v oknech svých bytů.

Krátká videa, na nichž zpívají celé ulice, zaplavila sociální sítě. John Nichols na twitteru například publikoval záběry ze Sicílie, na nichž je vidět, že místní nejenom zpívají, ale také se u toho doprovázejí na hudební nástroje. "Zdá se, že na Sicílii vyřešili celou tuhle nucenou izolaci," připsal k tomu Nichols.

Sicily has figured out this whole self-isolation thing.#COVID19 #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/93whPVtQcR