Tom Cruise při natáčení sprostě řval na člena štábu! Nedodržel rozestupy

Hollywoodská filmová hvězda Tom Cruise je zpátky ve svém živlu. Natáčení letos kvůli koronaviru téměř nebylo možné a herec se tak rozhodl, že jeho práci nikdo a nic neohrozí.

Přímo v průběhu natáčení sedmého pokračování akčního trháku Mission Impossible se neovládl a vztekle křičel na jednoho z členů natáčecího týmu. Nezdráhal se použít ani velmi peprná slova.

"V Hollywoodu se teď znovu natáčejí filmy díky nám. Protože nám věří a věří v to, co děláme. Zajistili jsme tisíce pracovních míst - vy ko….. Už to nikdy nechci vidět. Nikdy," zlobil se herec.

Cruise totiž naprosto vyvedlo z míry, že člen jeho týmu opakovaně porušoval dvoumetrové rozestupy. "Nezajímají mě vaše omluvy. Řekl jsem vám jasně, co po vás chci, a když to neuděláte, tak vypadněte. Tohle po….. natáčení kvůli vám neskončí," zuřil Cruise.

Pandemie koronaviru paralyzovala celý filmový průmysl - filmoví fanoušci teď ale mají hned několik důvodů k radosti. Kromě toho, že se znovu natáčí snímky, americká filmová akademie přišla s nečekanou zprávou.

Předávání nejsledovanějších filmových cen Oscarů, tak jak ho známe, tedy s hvězdami na červeném koberci a publikem, se zřejmě příští rok uskuteční pandemii navzdory.

Akademie potvrdila, že večer ve velkém stylu neproběhne on-line, ale se vší parádou v Los Angeles. A to 25. dubna příštího roku.