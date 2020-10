Koronavirus má dopad i na hypotéky. Jsou teď výhodnější

Lidé čekali pokles cen nemovitostí. Ten ale stále nepřichází. Naopak v Česku v letošním druhém čtvrtletí vzrostly o více než 7 procent. Stavební práce rostou na ceně to je dáno tím, že odjeli zahraniční dělníci.

Zároveň ale je méně stavebních prací. Stavební produkce poklesla, takže na trh se dostává menší množství bytů.

Rostou především ceny domů se zahradami a bytů, které mají terasu. Například třípokojový byt v Praze s balkonem, který teď stojí 13 milionů vyšel před čtvrtrokem o zhruba milion korun levněji.

"Lidé chtějí mít přístup ven, chtějí být aspoň na balkóně nebo chtějí mít možnost pohybovat se na zahradě, takže přesně tento typ nemovitostí pandemie koronaviru tlačí nahoru,“ vysvětlil ekonom Štěpán Křeček.

Nemovitosti se sice zdražují, lidé ale mají příležitost vzít si výhodnou hypotéku. "Zájem o hypotéky je netušený, je historicky skoro by se dalo říct rekordní, takže celkově se dá říct, že obě strany toho trhu s bydlením směřují jasně směrem k dalšímu růstu cen,“ uvedl ekonom Michal Skořepa.

Podle prognózy ekonomů v budoucnu ceny ještě porostou, a to po dobu minimálně několika měsíců nebo i čtvrtletí. A to právě i kvůli nízké úrokové sazbě hypoték. Ta se momentálně pohybuje okolo dvou procent. Nerostou ale ceny všech nemovitostí. Například hotely by se mohly zlevnit až o pětinu.