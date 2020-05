Koronavirus mění leteckou dopravu. Experti popsali, co vše bude jinak

Současná pandemie negativně ovlivnila především cestovní ruch. Letecký provoz se oproti stejnému období loňského roku podle odhadů snížil až o 90 procent. Aerolinky zrušily většinu pravidelných linek a na letištích tak přistávaly jen repatriační lety nebo nákladní letadla se zdravotnickým materiálem.

V Česku i ve světě se ale pomalu začínají uvolňovat přísná opatření, a tak by se postupně měla do normálu vrátit i letecká doprava. Z pražského letiště už začaly létat další dvě pravidelné linky - do Amsterdamu a Düsseldorfu. Po celou dobu pak fungovaly spoje do Sofie a Minsku.

Experti ale předpokládají, že bude ještě dlouho trvat, než se letecký provoz vrátí tam, kde byl. Epidemie navíc podle nich změní nejen ceny letenek, ale také zavedené postupy. Podle analytika Andrewa Charltona budou muset nově cestující být na letišti čtyři hodiny před odletem.

"K obvyklému check-inu, bezpečností a pasové kontrole se přidají i zdravotní prohlídky," uvedl pro portál The Times. Zároveň dodal, že v letadlech budou muset některá místa zůstat volná, aby se dodržel bezpečný odstup pasažérů od sebe. Prázdné by mohly být prostřední sedačky.

Některé aerolinky už ohlásily, že na palubách letadel bude povinné nosit roušky - jak pro personál, tak pro cestující. Na letištích by zase brzy mohly být běžné dezinfekční tunely nebo stanoviště na měření tělesné teploty.

I to podle Charltona povede ke zdražení letenek. Dalším faktorem je to, že podle expertů přežijí jen ty nejsilnější aerolinky. I ty ale budou propouštět a omezí počet provozovaných linek. Všechny přepravní společnosti pak budou muset vracet zákazníkům peníze za zrušené lety, jde přitom o stovky miliard.

S rostoucí výší letenek ale nesouhlasí ředitel společnosti Wizz Air. Podle něj by měla cena naopak klesat, aby aerolinky přilákaly co nejvíce cestujících. "Velmi nízké ceny budou stimulovat trh, aby lidé cestovali," sdělil podle portálu The Telegraph.

