Koronavirus mezi dětmi! Hygiena řeší Covid-19 na táboře na jihu Čech

Na videokonferenci Jihočeského kraje začala hejtmanka Ivana Stráská tím, že mají lidé pocit, že se nic neděje. "Já bohužel musím konstatovat, že, co se týče epidemie koronaviru, není situace příliš povzbudivá," začala Stráská.

Na konferenci vystoupila také ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová, která informovala o dětském táboře, kde se objevil koronavirus.

"Zrovna včera jsme se dozvěděli o dětském táboře u Tábora, kde byly děti a my jsme o tom vůbec nevěděli, kde údajně tedy bylo opravdu pozitivní dítě. Takže jsme okamžitě, bylo to kolem desáté hodiny večer, začali jednat a řešit tu situaci," popsala Kotrbová.

Došetřování trvalo až do čtvrtečního rána. Tábor se nyní rozpustí, děti se vrátí domů. O možném pozitivním kontaktu budou informovány příslušné krajské hygienické stanice. Děti budou vyšetřeny.

"Budeme dělat to, co je naší povinností. I tato situace se stává, my jsme s tím samozřejmě počítali, ale jistě bylo nepříjemné to, že se nám provozovatel nenahlásil. To nám v tu chvíli, kdy jsme řešili tuto nepříjemnou situaci, zkomplikovalo život," doplnila Kotrbová.