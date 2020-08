Desítka dětských táborů s Covid-19: Každý kraj to řeší jinak, vadí asociaci

První případ koronaviru na dětském táboře se objevil 14. července v Plzni. Dnes s ním mají zkušenost hygienici napříč republikou.



"Doposud evidujeme jednotky případů, konkrétně je to do deseti případů výskytu nákazy koronaviru, jako příklad můžeme uvést případy z Libereckého kraje, Středočeského kraje, Královéhradeckého, Plzeňského a Moravskoslezského kraje," řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.



Organizátoři táborů si ale stěžují na to, že hygienici takové případy řeší kraj od kraje jinak. Někde tábor okamžitě zrušili, jinde do karantény putovalo pouze nakažené dítě.



"Na jednom táboře jsme řešili nákazu, bylo to konkrétně u vedoucí, a tábor jsme museli celý zrušit," sdělil předseda Asociace dětské rekreace Miroslav Topinka. Přes 100 dětí muselo tábor narychlo opustit.



"Nemyslíme si, že je úplně šťastné, když se nám tady něco objeví, tak to roznést po celé republice," dodal Topinka.

"Jednotlivé případy se vyhodnocují na základě individuální situace. Konkrétní kroky přísluší krajské hygienické stanici," prohlásila mluvčí ministerstva zdravotnictví.



A to by chtěli provozovatelé zařízení pro rekreaci dětí změnit. Chtějí jednotná pravidla, aby věděli, na čem jsou. "Máme polovinu táborů za sebou, nějaké zkušenosti se posbíraly, ať už na táborech nebo ze strany hygieny, a myslím si, že už by si to zasloužilo nějakou revizi," navrhl Topinka. "Pokud to epidemiologové vyhodnotí jako adekvátní, tak se o tom bude diskutovat," odvětila Povolná.



Letní dětské tábory vláda povolila od konce června, a to za přísných hygienických podmínek. Tábor musí být rozdělen na skupinky, které se nepotkávají, jídelny museli vybavit plexiskly, samozřejmostí jsou dezinfekce, a na řadu táborů musí dítě dorazit vybaveno dvěma rouškami na každý den.