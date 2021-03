Synkové tátu už neuvidí, narození dcery se Tonda nedožil. Podlehl covidu

Dvouletý Štěpán a čtyřletý Toník si už s tátou nikdy hrát nebudou. Maruška, která se má narodit za měsíc, ho nikdy nepozná. Žena ze Sokolovska zůstala na všechno sama. "Miloval děti, miloval rodinu naši. Udělal by pro nás cokoliv," popsala zdrcená Radka Křičenská.

Před zhruba 14 dny se pan Antonín, který byl povoláním zámečník, nakazil koronavirem. Po pár dnech se mu přitížilo a všechno nabralo rychlý spád. Sanita ho odvezla do nemocnice, kde svůj boj o život přes snahu lékařů prohrál.

"Odvezli ho, zjistili, že má zápal plic oboustranný. Věřili, že to dá, že je mladý, silný," doplnila Křičenská.

Ženě, která oplakává svého muže, se snaží samozřejmě pomáhat rodina. Sestra se k ní nastěhovala. "Ségra je strašně statečná, strašně silná. A musím říct, že má můj obrovský respekt," uvedla sestra vdovy Štěpánka Petrová.

Na svého kolegu a kamaráda vzpomínají také dobrovolní hasiči z Horní Blatné. Proto tam také u hasičárny zřídili pietní místo. "Byl vtipný, pomohl se vším," popsal kolegu dobrovolný hasič Petr Hájek.

Rodině pomáhají i vojáci z aktivních záloh, mezi které Antonín patřil. Založili finanční sbírku. Pro paní Radku není skon manžela jedinou ztrátou v průběhu pandemie. Covidu před měsícem podlehla její babička a tchyně v nemocnici bojuje o život.

"Ať si lidi dávaj pozor. Jo. Že prostě potkalo to nás. My jsme tomu taky nevěřili. Jsme zdraví - nás se to netýká. Týká se to všech. A furt mladších a mladších lidí hlavně," vzkazuje Křičenská. Koronavirus by podle ní neměl nikdy nikdo podcenit.