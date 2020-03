Koronavirus ovlivní úrodu v Česku, zavřené hranice ohrozí setí i sklizeň

Zemědělcům mohou kvůli epidemii koronaviru chybět brigádníci. Obávají se proto nadcházející sezóny, protože v nejbližších dnech a týdnech budou muset zasít nové plodiny a bez brigádníků by to neměl kdo udělat.

Pokud by nedošlo ke znovuotevření hranic, očekávají se problémy i s následnou sklizní. Nejvíce brigádníků prý do Česka míří z Ukrajiny. "Když úroda bude, tak to bez brigádníků nejsme schopni udělat. Zdejší brigádníky neseženeme, jsme odkázání na Ukrajince, Rumuny, Bulhary. Pokud by do června nebyla opatření uvolněná, pak budeme mít velký problém," tvrdí předseda zemědělského družstva Klapý Ota Šašek.

Zemědělci už teď přiznávají, že budou mít problémy s dopady následků epidemie koronaviru, nejčastěji právě kvůli nedostatku zaměstnanců. Pro některé z nich by situace mohla být podle asociace soukromého zemědělství likvidační. Po státu tak patrně budou požadovat kompenzace.

Epidemie se výrazně dotkla i firem na Olomoucku. Do policií střežené zóny nikdo z okolí nesmí a tím zároveň trpí tamní firmy.



Omezit výrobu musel třeba jeden z velkých strojírenských podniků v Uničově. Bez mnoha zaměstnanců se musejí obejít ve strojní výrobě i ve slévárně. Obdobně je na tom nedaleký výrobce papírenských strojů v Litovli.

Už v den uzavření celé oblasti, tedy minulý týden v pondělí, přišla do firmy jen asi polovina zaměstnanců. Vedení se teď snaží domluvit s odběrateli, aby jim mohl podnik zakázky dodat až po opětovném rozběhnutí výroby.

Kompletně musel výrobu stopnout litovelský pivovar. Ten zaměstnává na dvě stovky lidí a ročně vyrobí na 210 tisíc hektolitrů piva. Obdobná situaci je i u jednoho z největších zaměstnavatelé tohoto regionu - u výrobce kuchyňských myček a sušiček.

S tím, jak stoupá počet otestovaných obyvatel z celého okolí, roste i počet nakažených. Uničov hlásí 23 případů, Litovel rovných 40.

