Koronavirus ovlivní Vánoce po celé Evropě, země zpřísňují opatření!

Země napříč Evropou zpřísňují opatření proti šíření nákazy během vánočních svátků. Slovensko od soboty uzavírá většinu prodejen a služeb a omezuje volný pohyb. Rakousko zase nově varuje před cestováním do téměř všech zemí světa. Švýcarsko zavírá restaurace a bary a další zpřísnění čeká také Italy.

Vánoce budou letos smutnější téměř ve všech evropských zemích. Zavřené restaurace, bary, obchody, služby i omezení pohybu či setkávání lidí se dotkne velké části Evropy.

Na Slovensku od soboty lidé nakupují jen základní potřeby, jako jsou potraviny, léky či drogistické zboží. Restaurace mohou vydávat jídlo jen přes okénko. Omezuje se také volný pohyb osob.

Hotely a lyžařská střediska na Slovensku zůstávají otevřené, návštěvníci ale potřebují negativní výsledek testu.

V opatřeních před Vánocemi přitvrzuje i rakouská vláda. Ta svým obyvatelům nedoporučuje žádné cesty do zahraničí. Češi po příjezdu do Rakouska musejí do 10denní karantény, test mohou podstoupit až po pěti dnech.

Od 26. prosince u našich jižních sousedů začne platit plošná karanténa. Rakouská vláda se snaží obyvatele motivovat, aby se nechali otestovat.

"18. ledna spustíme další celoplošné testování populace, které bude zdarma. Všichni, kdo se nechají otestovat, budou moci navštívit obchody, restaurace a využít všech služeb o týden dříve než ti, kteří se neotestují. Pro ty bude vše uzavřené do 24. ledna," uvedl rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Koronavirus letos Vánoce naruší i v Itálii. Zavírají se restaurace i obchody a vláda zakazuje cestování mezi jednotlivými regiony.

Švýcarsko, od příštího týdne uzavře restaurace, bary, kulturní a sportovní zařízení včetně lyžařských středisek. Tamní vláda zároveň schválila vakcínu od společností Pfizer a Biontech.

Tou už se očkuje ve Velké Británii i ve Spojených státech. Tamní úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil mimořádné použití další vakcíny proti covidu-19 od americké společnosti Moderna. Evropská léková agentura by mohla už v pondělí schválit použití vakcíny od Pfizeru.