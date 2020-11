Koronavirus proniká do školek. Nechte děti doma, vyzývají učitelé

Mateřských škol v karanténě prudce přibývá. V Praze bylo na začátku října vyhlášena karanténa v 18 mateřských školách, na konci října to už bylo ve více než stovce. Ve Středočeském kraji se jejich počet zvýšil z 44 na 155.

Statistiky zahrnují mateřské školy, které byly buď uzavřeny zcela, nebo v nich byla vyhlášena karanténa alespoň v jedné třídě. Pokud přerušila provoz mateřské školy její ředitelka z jiného důvodu, například kvůli nedostatku personálu nebo minimálnímu počtu dětí, do statistik hygieny se škola nezapočítává.

Podle některých učitelů by proti šíření pomohlo, kdyby do školek chodilo méně dětí. "Pomohlo by, kdyby epidemiologové i politici veřejně vyzvali rodiny, které nejsou nuceny posílat své děti do mateřské školy, aby je nechaly doma a omezily tím počet sociálních kontaktů," uvedla například ředitelka jedné z mateřských škol na Českobudějovicku Petra Gregorová.

K nákaze přispívá také fakt, že v mateřských školách nejsou povinné roušky. Někteří učitelé je ale i přesto nosí a podle Pedagogické komory by ocenili, kdyby jim vláda zajistila ochranné prostředky. "Nejlépe kvalitní české respirátory nebo roušky z nanomateriálů, aby nemuseli používat doma šité roušky, které je dostatečně nechrání," uvedla komora.



Již příští týden se otevřou také základní školy. Vrátí se do nich ale zatím jen prvňáci a druháci. Na rozdíl od žáků mateřských škol, ale budou muset mít pořád roušky.