Koronavirus se může šířit i z prádla. Tohle musíte při praní dodržovat!

I v domácí karanténě je potřeba dělat domácí práce. V době epidemie viru, který se může šířit vzduchem, by lidé měli úklid provádět pečlivěji, protože se virus může držet i na povrchu věcí. A prádlo není výjimkou.

Britský zdravotnický web NHS vydal doporučení, na co by měli lidé při praní dbát, aby co nejvíc zamezili šíření koronaviru vzduchem. Jedním z pokynů je, abyste s prádlem moc netřásli a nevyklepávali ho.

Při manipulaci se špinavým prádlem dále věnujte zvýšenou pozornost hygieně a důkladně si umyjte ruce. Po vyprání nenechávejte v pračce prádlo dlouho ležet, protože se tam viry mohou rychle množit.

Veškeré spodní prádlo, ručníky, ložní prádlo či utěrky byste měli prát při teplotě 60 či 140 stupňů a to prostředkem na bázi bělidla. V případě, že někdo nemá doma pračku, musí počkat 72 hodin po uplynutí karantény a posléze může odnést prádlo do veřejné prádelny.

Podvodníci zneužívají strachu lidí z nákazy koronavirem. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: