Koronavirus se stále šíří. Nejvíce jsou podle vědců ohroženy tyto ženy

"Studie vedená doktorkou Claire Stevesovou a profesorem Timem Spectorem na univerzitě King´s College v Londýně analyzovala data 4 182 uživatelů aplikace COVID Symptom Study, kteří měli pozitivní test na koronavirus,“ píše list The Guardian.



Odborníci dospěli k závěru, že u žen byla ve srovnání s muži dvakrát větší pravděpodobnost, že u nich příznaky Covidu-19 přetrvají déle než měsíc. Pouze však ve věku do šedesáti let, poté je úroveň daného rizika u obou pohlaví stejná.



Zvyšující se věk experti spojují právě s rizikem dlouhodobého koronaviru. Zatímco 22 % lidí ve věku nad 70 let bojovalo s potížemi okolo čtyř i více týdnů, lidí od 18 do 49 let s dlouhodobějšími příznaky bylo jen 10 %.



U žen ve věku mezi padesáti až šedesáti lety se však podle oborníků spojily oba rizikové faktory. Ve srovnání s lidmi ve věku od 18 do 30 let měly ženy osmkrát větší pravděpodobnost, že se u nich objeví trvalejší symptomy koronaviru.



Největší rozdíl mezi muži a ženami byl ale zaznamenaný ve věku od 40 do 50 let, kde bylo riziko dvojnásobné. "Jedná se o podobný vzorec, jaký vidíme u autoimunitních nemocí. Potíže jako revmatoidní artritida, onemocnění štítné žlázy a lupus jsou u žen těsně před menopauzou dvakrát až třikrát častější,“ řekl profesor Spector.



Podle Spectora může za tuto odlišnost pravděpodobně jiná reakce mužské a ženské imunity na koronavirus.

