Koronavirus se v Evropě rychle šíří. Francie opět zaznamenala rekord

"Zůstane v nás ten strach. Myslím ještě měsíce, možná i roky. Strach se s lidmi potkávat, objímat je, podávat si ruce. Bude to velká změna, co se týče chození do restaurací,“ uvedl belgický restauratér.

Prázdné kluby a restaurace jsou i u našich západních sousedů. V Německu navíc ode dneška platí povinnost nosit na zalidněných místech roušky. Z Berlína ale noční život nevymizel a lidé popíjejí na ulicích. Na dodržování opatření ale dohlíží policie.

"Nikdo dnes v noci nebyl zatčen, ale bylo tu pár incidentů. Šlo o situace, při kterých se sešly velké skupiny lidí,“ uvedl mluvčí berlínské policie Wilfred Wenzel.

Ne všichni ale s tvrdými opatřeními souhlasí. V italské Neapoli vyšli obyvatelé do ulic. Protestuje se i v sousedním Polsku, kde se policisté střetli s demonstranty. Ti údajně po policii házeli láhve a jiné předměty. Strážníci proti nim použili pepřové spreje.

Na Slovensku byl v neděli na některých místech poslední den plošného testování. Tři dny po sobě byl počet nově nakažených v zemi rekordní. Slovenský premiér prohlásil, že zavedení lockdownu bylo správné rozhodnutí.

Nouzový stav nově zavádí i Španělsko, podle premiéra by mohl trvat až do konce dubna. Opatření ale může vyhlašovat každá oblast zvlášť.