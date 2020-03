Koronavirus ukazuje, že zdravá není hlavně naše společnost

Situace, kterou teď Česká republika ale i celý svět zažívá, nemá v našich dějinách obdoby. Změnilo se prakticky všechno, na co jsme byli zvyklí. Nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Jisté ale podle odborníků je, že se zážitek z prožitých těžkých chvil podepíše na životech nás všech.

Uzavřené hranice, školy, restaurace, obchody, veškerá sportoviště, divadla a kina - taková je současná realita v České republice. My teď máme vlastně takovou situaci, kterou jsme nezažili, nic nemůžeme a jsme zatím v takovém šoku. A co je podstatné, je, že nevíme, jak dlouho to bude trvat.

Ještě před měsícem se většině z nás zdály záběry z Číny, na kterých lidé chodí všude v rouškách a ve městech jsou vidět jen prázdné ulice, jako nereálné. V posledních dnech se ale změnil vlivem koronaviru pohled na svět nás všech.

“Žijeme vlastně v době nebývalé prosperity, žijeme v zemi, která vlastně je nesmírně bezpečná, donedávna jsme řešili opravdu věci každodenního života a řešili jsme, na jakou dovolenou pojedeme. A to se změnilo velmi radikálně během několika dnů,” popsal psycholog Tomáš Morávek.

“My zatím máme tu čínskou zkušenost, kde - jak se zdá - to zvládli, kde to zvládli, ale za cenu naprostého devastování občanských svobod a toho, čeho my máme přirozené a čeho si vážíme, dodal publicista Ondřej Neff.

Vylidněná jsou náměstí, dětská hřiště i ulice měst. Například v Praze na Staroměstském náměstí bývaly běžně v tuto dobu stovky turistů i Pražanů. Teď tudy projde jen pár lidí.

“Koronavrisu není jenom nemoc organismu, organismu lidského, ale ukazuje, že naše společnost není příliš zdravá, že naše společnost žije v době hlubokého míru, hlubokého dostatku, udržitelného růstu a neuvědomujeme si, jak je ten svět strašně zranitelný,” popsal bezpečnosntí expert Andor Šándor.

V obchodech jsou vyprodané dezinfekční gely a léky - věci, které jsme měli za běžně dostupné zboží. A před obchody se stojí fronty v rozestupech. O oblíbené kávě na čerpací stanici si můžeme nechat jet zdát.

“Týká se to snad úplně všech bez výjimky. Nejsme na to vůbec zvyklí, je to pro nás nová zkušenost a zažíváme něco, o čem

můžeme říkat kolektivní pocit ohrožení,” vysvětluje psycholog.“Měli bychom se z této krize ponaučit, vzít si skutečně k srdci,” dodává Andor Šandor.

Zavřená kina a divadla dovedla i umělce k tomu, aby své umění nabízeli prostřednictvím sociálních sítí. Není totiž vůbec jasné, kdy se herci na jeviště a před kamery znovu vrátí.