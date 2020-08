Koronavirus v domově seniorů v Dubí! S odběry pomáhala i armáda

Před několika dny se v soukromém zařízení Seniorcentrum Pohoda v Dubí podle krajské hygienické stanice objevila nákaza u jednoho klienta. Nakažen by měl být i jeden ze zaměstnanců.

V zařízení přebývají většinou klienti, kteří jsou málo pohybliví, anebo dokonce zcela imobilní. Krajská hygienická stanice proto požádala o pomoc armádu. Nejbližší odběrové centrum je totiž až v Teplicích a byl by problém tam nemohoucí klienty dopravit.

Navíc chce hygiena vyšetřit co nejvíce osob, a to i ty, kteří s nakaženým přišli do kontaktu. A tak od rána s odběry vzorků na Covid-19 pomáhají vojáci.

Hygienici pracují zatím se dvěma verzemi zavlečení nákazy do zařízení. Mohl to být někdo z personálu, nebo některý z příbuzných, který nemocného přišel navštívit. Během pondělního rána vojáci vzorky odebrali a po desáté už z centra odjeli.