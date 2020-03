Koronavirus v těhotenství: Nastávající maminky se musí lépe bránit

Šířící se nákaza virové infekce Covid-19 neděsí jen seniory a dlouhodbě nemocné, ale i ženy, které právě pod srdcem nosí budoucí život. Co mohou dělat pro to, aby se nemoci vyhnuly?

V těhotenství je jakákoli nemoc komplikací. Může ohrozit vývoj plodu, problém je i v tom, že těhotná žena by neměla užívat běžně dostupné léky. Ženy, které jsou v očekávání právě nyní, tak mají díky epidemii koronaviru o důvod ke stresu navíc.

Riziko nákazy

Podle dosavadních výzkumů se zdá, že těhotné nejsou k nákaze o nic víc náchylné, než zbytek populace, ačkoli s těhotenstvím dochází k imunologickým a fyziologickým změnám, které by mohly zvýšit jejich citlivost na virové respirační infekce obecně. "Virová infekce Covid-19 v současné době postihuje těhotné ženy a později jejich děti naštěstí pouze raritně," potvrdil MUDr. Antonín Pařízek, vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

Těhotné ženy také zřejmě netrpí závažnějším průběhem onemocnění než ostatní osoby ve stejné věkové skupině, i u nich zásadní roli hraje imunita a dodržování bezpečnostních doporučení, jako omezený kontakt s lidmi a zvýšená hygiena.

Přenos na miminko

Neexistuje zatím žádný důkaz, že by virus mohl být přenesen na nenarozené dítě ještě v děloze. Ve světě se ale již narodili novorozenci, kteří se nakazili zřejmě hned po porodu, jeden případ měla například Velká Británie. Dle dosavadních statistik se však ukazuje, že i u malých dětí a kojenců probíhá onemocnění Covid-19 v mírné formě. I v Česku jsou již první nakažené děti, do středy se dětí do 14 let věku nakazilo 34, v Praze je mezi nemocnými teprve roční holčička.

Co dokážou koronaviry

"V případech infekce jinými souvisejícími koronaviry, jako byly SARS-CoV a MERS-CoV, byla během těhotenství pozorována častější ukončení těhotenství, včetně potratu a porodu mrtvého dítěte," vysvětluje příručka, kterou pro veřejnost připravili lékaři porodnice U Apolináře 1. LF UK a VFN v Praze. Rizikové podle nich mohou být i vysoké horečky během prvního trimestru, které mohou zvýšit riziko určitých vrozených vad.

Můžeme také vycházet z informací o důsledcích jiných virových infekcí dýchacích cest, jako je chřipka. Ta se pojí například s rizikem předčasného porodu a nízké porodní váhy novorozence.

(Ne)bezpečné kojení

U zkoumaných kojenců narozených matkám s Covid-19, jejichž případy byl popsané v odborné literatuře, se během následného testování neprokázala pozitivita. Virus dokonce nebyl zaznamenán ani v plodové vodě nebo mateřském mléce.

"V omezeném počtu zpráv o kojících ženách infikovaných SARS-CoV nebyl virus v mateřském mléce detekován, nicméně protilátky proti SARS-CoV byly ve vzorcích mateřského mléka detekovány," popisuje příručka situaci u dříve známých koronavirů.

Otec u porodu

K přenosu koronaviru dochází nejčastěji kapénkovou infekcí, tedy kýcháním, kašláním, ale i obyčejným mluvením. I proto je právě nyní žádoucí, aby u porodu bylo co nejméně osob. Problémem je i nedostatek ochranných pomůcek v nemocnicích, pro otce by byl třeba další oblek, rouška a rukavice, kterých zdravotníci nemají dostatek ani pro sebe. Proto vláda ve středu rozhodla o zákazu přítomnosti otců u porodu, která platí až do odvolání.

Příznaky nemoci

Pociťujete na sobě příznaky typické pro Covid-19, jako je horečka, potíže s dýcháním, úporný kašel a celková únava a svalová bolest? Rozhodně zůstaňte doma a snažte se nemoc vyležet stejně jako chřipku, vsaďte na odpočinek, pocení, lehkou stravu, vitamíny, případně léky na horečku a virózu, některé smíte i v těhotenství. Namísto ibuprofenu volte paracetamol, jen pozor, léky s touto účinnou látkou jsou momentálně v Česku leckde vyprodané. Telefonicky kontaktujte svého lékaře, nezapomeňte zmínit, že jste těhotná.

Pokud se u vás nákaza potvrdí, kontaktujte svého gynekologa a porodnici, kde plánujete rodit nebo svou porodní asistentku a informujte je a vyčkejte pokynů, jak bude nadále vaše předporodní péče i následný porod probíhat.

Vsaďte na prevenci



Nemoci se lze ubránit, případně zmírnit její průběh vhodnou prevencí. "Pokud je to možné, udržujte se fyzicky aktivní, abyste si zajistili dobrou fyzickou kondici," radí Státní zdravotní ústav. Myslete na pestrou, lehkou stravu bohatou na vitamíny a minerály, zvýšit můžete příjem antioxidantů a betaglukanů. Dodržujte běžné hygienické návyky. Nezapomínejte relaxovat. Udržujte si přehled o vývoji nemoci a situace v zemi z důvěryhodných zdrojů, mějte doma dostatek zdravotního materiálu (roušky, léky, vitamíny, teploměr apod.) a zásoby jídla, ať se vyhnete panickému nakupování. Dopřejte si čas na relaxaci.

Důležitá je hygiena. Co nepodcenit, poradí naše reportáž.