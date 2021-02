Koronavirus zamával se statistikou úmrtí. Vývoj křivky grafu je alarmující

V roce 2020 zemřelo o téměř 17 tisíc lidí více než v roce 2019. Vzhledem k velikosti populace se může zdát toto číslo nevýznamné, každoročně ale v Česku zemře okolo 112 tisíc lidí. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) byl meziroční nárůst patnáctiprocentní. Takto výrazný skok je zcela výjimečný.

Covid-19 jako příčina nárůstu ve statistice explicitně uvedený není, při shlédnutí grafů a porovnání úmrtí v jednotlivých týdnech roku 2020 a 2021 s předchozími roky a průměrem ale zjistíme, že křivka začala významně stoupat na podzim, kdy eskalovala epidemie koronaviru v České republice.

Počet zemřelých – srovnání let 2011 až 2021

Křivka grafu začala prudce stoupat od 40. týdne, tedy od konce září. Vrcholu dosáhla v říjnu, kdy byla epidemická situace v Česku kritická. Od listopadu pak začala klesat, stále se ale drží vysoko nad průměrem. Na začátku roku, kdy se situace opět zhoršila po vánočním rozvolňování, křivka zamířila opět vzhůru.

"K nejvíce úmrtím došlo v listopadu, kdy jich bylo 15,7 tisíce. Dalších 14,2 tisíce obyvatel zemřelo v říjnu a 14,0 tisíce v prosinci. Přes 14 tisíc zemřelých za měsíc bylo přitom naposledy registrováno v prosinci 1995," zhodnotila rok 2020 Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

O vlivu koronaviru na statistiku úmrtí vypovídá i věkové rozložení zemřelých. V kategorii dětí do 14 let, které jsou často pouze bezpříznakovými přenašeči covidu, k nárůstu nedošlo. V některých týdnech zemřelo oproti průměru o trochu více dětí, v jiných zase méně.

Počet zemřelých v kategorii do 14 let

Ve věkové kategorii od 65 do 74 let je ale situace jiná. Na podzim se křivka grafu výrazně vychýlila od průměru a drží se vysoko až doposud. Podobný trend můžeme zaznamenat i u zbytku seniorů, kteří jsou ohroženou skupinou a ve statistice úmrtí v souvislosti s covidem-19 tvoří významnou část.

Počet zemřelých v kategorii od 65 let do 74 let