Košík pro každého člena rodiny. Jinak se společně do obchodu nedostanete

Pokud jste chtěli ve středu na rychlý nákup do Kauflandu, bez košíku Vás ochranka dovnitř nepustila. Zato v Lidlu jste se mohli promenádovat ve skupinách a bez vozíku. Jak vypadal první den nových vládních opatření v obchodech?

Překvapené byly při cestě do ochodu hlavně páry, které jsou zvyklé nakupovat společně. Doposud jim v obchodě stačil jeden košík, jenže teď musí mít každý z rodiny svůj. A to i v případě, že jdou nakoupit jen pár drobností.

"Myslím si, že je to úplně zbytečné. Tím se přeplňuje prostor, když má každý svůj košík, tak ty metry ubývají," poukázal na logiku opatření jeden ze zákazníků. A další byl ve vyjádření ještě ostřejší: "To snad není možné, to si dělají legraci. Který blbec tohle dokáže vymyslet?"





V Kauflandu v souvislosti s novým nařízením o rozestupech 15 m2 očíslovali vozíky a posílili personál. Ochranka u vstupních turniketů nepustila do obchodu bez košíku ani maminky s kočárky ani těhotné ženy. Přísný metr ale zdaleka nefunguje všude.

V Lidlu na Praze 12 byste ani nepoznali, že se opatření zpřísnila. Nikde žádná ochranka a zákazníci se po obchodě promenádovali ve skupinách a bez košíků. "Nechci nikoho poškodit, ale nikdo mě nekontroloval. Zatím se nic nezměnilo," hodnotila opatření jedna ze stálých zákaznic.

Podle tiskového mluvčí společnosti Lidl Tomáše Mylera k pochybení nedošlo: "V prodejnách, které z analýz zákaznické frekvence a velikosti prodejní plochy vycházejí jako rizikové, byl již dnes počet zákazníků u vstupu regulován zaměstnanci, a to ve formě omezeného počtu nákupních vozíků, bez kterého nebyl zákazník vpuštěn do prodejny."