Kosmetické salony krachují. Lidem na zkrášlování nezbývají peníze

Pusto a prázdno, hodiny strávené čekáním na klientky. Tak to teď vypadá ve většině kosmetických salonů. Zákaznice, i ty kdysi pravidelné, chodí jen sporadicky. Řada lidí si teď totiž rozmyslí, jestli peníze utratí za krásu, nebo si je nechá na horší časy. Mnoho salonů tak skomírá a některé kosmetičky už dokonce svou profesi pověsily na hřebík.

Zatímco kadeřnictví a holičství mají zřejmě po uvolnění vládních opatření první boom za sebou, kosmetické salony na příval zákazníků stále čekají.

"Člověk potřebuje kadeřnici, že jo. Ale co si odpustí, tak je kosmetička. Kolegyně, co dělá kosmetiku, má spíš nouzi o klienty. Lidé si to odpustí. Prostě nechtějí investovat ty peníze," řekla TV Nova jedna z kadeřnic.

"Ráda bych si došla ke kosmetičce, ale bohužel mám teď jinačí výdaje, které musím hlavně zaplatit. Tohle je teď asi ta nejmenší starost, co mě trápí. V práci se teď dohání a neví se vlastně, co bude dál," reaguje zákaznice.

Pro některé kosmetičky je situace po koronaviru natolik těžká, že musely svá kosmetická studia i zavřít. Paní Eva měla během krize zavřeno, teď se její podnikání rozjíždí velmi pomalu.

Salon má v centru Prahy, kde je nájem vysoký, a má co dělat, aby ho utáhla. Navíc si v březnu, jen týden před nuceným zavřením, pořídila drahý přístroj.

"Ty nájmy tady nejsou nízké a nikdo se nás neptal, kde ty peníze vezmeme. Já třeba předtím, než nás zavřeli, měla objednaný přístroj. Teď jsem nevěděla, jestli to budu moct zaplatit, nebo ne," říká kosmetička Eva.

"Mám kolem sebe kosmetičky, který měly větší problém. Jedna moje kamarádka dokonce musela zavřít provozovnu, protože jí přestaly úplně docházet klientky. Musela to ze dne na den zavřít," popsala Eva zoufalou situaci.

Její kolegyně jsou na tom podobně, aby si udržely aspoň minimální klientelu, snaží se vycházet zákaznicím maximálně vstříc. "Snažíme se té zákaznicí dát vlastně na celý den. Rozvrhnout ten režim, abychom jeli od rána do večera, aby se nám vůbec vyplatilo sem dojíždět, do té práce," tvrdí kosmetička Jana.

Aby lidem poskytly pocit bezpečí, dodržují kosmetičky řadu hygienických opatření. Nosí rukavice, ochranné pomůcky a zásobí se dezinfekcí. Dokonce nepřijímají ty zákazníky, kteří se během posledních 14 dní vrátili z dovolené.

Strach lidé pořád mají ze ztráty zaměstnání, nebo z potenciálního nakažení koronavirem. Kosmetičky proto posílají jasný vzkaz. "Chtěla bych lidem říct, ať se nebojí a přijdou, protože se může stát, že ty kosmetičky to pozavírají, a pak už nebude kam chodit," vzkazuje paní Jana.

Propojit ty, kteří chtějí pomoci tuzemské ekonomice, se snaží i iniciativa TV Nova Nastartujme Česko. Přináší přehledy i tipy, jak může pomoci každý z nás.