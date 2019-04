Kosmonauti jsou mimo ISS, sledujte výstup do vesmíru ŽIVĚ

Během pondělního odpoledne vyrazili kosmonauti na ISS na poslední ze série plánovaných výstupů do volného prostoru a údržby Mezinárodní vesmírné stanice. Do kosmu tentokrát vyrazili inženýři Anne McClainová a David Saint-Jacques, aby vytvořili další elektrické spojení s robotickou paží Canadarm2, čekají je ale také další úkony.

V pořadí třetí výstup do kosmu naplánovala NASA na pondělí, přímý přenos z příprav by měl začít v půl jedné odpoledne našeho času, samotný výstup byl naplánovaný na 14:05, kosmonauti ale vyrazili do volného prostoru před plánem.

Jedná se o 216. výstup do kosmu kvůli údržbě a rozšiřování Mezinárodní vesmírné stanice. McCalinová bude poznat podle červených pruhů na skafandru, Saint-Jacques bude mít skafandr bez pruhů.

Cílem pondělního výstupu je vytvoření dalšího elektrického spojení s robotickou paží Canadarm2.

Dále je čeká instalace kabelů, které mají poskyytnout lepší bezdrátové spojení vně orbitálního komplexu.

První ze série výstupů se uskutečnil 22. března, další pak proběhl 29. března. Během druhého výstupu se měly do vesmíru podívat dvě ženy, naneštěstí nebyl na stanici dostatek vhodných skafandrů, na poslední chvíli tak přišly změny.