Kosti a dílna penězokazů! Inspektor prošel tajemné hlubiny Berounska

Jen několik stupňů nad nulou, a to i v parném létě. To je místo, na které se vypravil prázdninový inspektor. Jeho cílem byly tentokrát Koněpruské jeskyně, které podrobil velmi pečlivé kontrole. Jestli stojí za to se tam vypravit a zda si Koněprusy a okolí vysloužily medaili, zjistíte v reportáži televize Nova.

Desítky metrů pod zemí v obklopení krápníků. Dostat se do Koněpruských jeskyní je snadné. Ze středočeského Berouna jste tam autobusem za devět minut. Kdo jede autem, zaplatí za tři hodiny parkování 50 korun. Pak už je to jen deset minut pěšky. Cestou minete stádo koz. Kdo se nebojí, může je zkusit pohladit.

Vstupné do jeskyní



"My tady rodinné vstupné nemáme, ale dospělí u nás platí 150 korun a děti od tří do 15 let 70 korun. Vstupné pro seniory a studenty je 110 korun," popsala ceny pokladní.



Před prohlídkou si ale inspektor musí obhlédnout tamní servis. Nutná je kontrola toalet. Jsou čisté, takže spokojeně pokračuje v inspekci.

Tajemné hlubiny pod Berounskem



I když je venku teplo, tak si nezapomeňte vzít bundy, protože v jeskyni je jenom 10 stupňů Celsia. Tisíce turistů tam jezdí už 61 let. Největší chloubou a světovým unikátem jsou koněpruské růžice, krasové útvary staré miliony let, které obsahují opál.

Na prohlídkové trase jsou také k vidění kopie kostí, které byly nalezeny po objevení jeskyní. Jedna z nich je nosorožce srstnatého, který žil ve čtvrtohorách. Pozůstatky makaka jsou staré dokonce více než 650 tisíc let. A poté, co zdoláte točité schodiště, dojdete do svrchního patra, kde kdysi byla penězokazecká dílna.



Lidé si jeskyně oblíbili a neustále se vracejí. "Moc se mi tady líbí. Dřív jsem sem chodila s dětma, teď sem chodím s vnučkou, je to tady pořád stejně krásné," zhodnotila babička.

"Jsme tady na dovolené na kole, tady na Berounsku projíždíme památky. Je tu hodně kopců. Takže šlapeme, šlapeme. Ale je to tu krásné, krásná krajina," pochvalovala si cyklistka.

Odpočinek a stravování



Asi 120 metrů od jeskyně je občerstvení, kde si můžete dát párek v rohlíku za 30 korun nebo hamburger za 40.



Na venkovním posezení si můžete i chvilku odpočinout a sběratele suvenýrů přivítají v malém krámku. A pokud vám výlet do jeskyní nestačil, máte toho na výběr v okolí ještě dost. Můžete jít na prohlídku hradu Karlštejn nebo se podívat na vrch Bacín, kde v pravěku bývalo obětiště.

Závěrečné hodnocení



Jeskyně jsou sice krásné, ale na celodenní výlet to určitě není. Sečteno a podtrženo, Koněpruské jeskyně dostávají bronzovou medaili.

Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.