Koulařka Anna Luxová vybojovala bronz. Arnošta Petráčka ve finále diskvalifikovali

Do klubu českých medailistů z paralympijských her v Tokiu přibyla ve čtvrtek další sportovkyně – Anna Luxová vybojovala fantastické třetí místo ve vrhu koulí. Večerní finále v závodě na 50 metrů volným způsobem plaval Arnošt Petráček, ale bohužel byl diskvalifikován. Finálová účast ve střelbě z pistole na 25 metrů unikla střelcům. Tomáš Pešek dokonce kvůli zdravotním problémům odřekl účast. Ivo Koblasa dokončil silniční závod devatenáctý.

Bronzová medaile Anny Luxové ve vrhu koulí. Rozhodl jeden centimetr!



Na atletickém stadionu se včera sportovci netěšili ideálním podmínkám, ba naopak. Nepříjemný vítr a místy silný déšť rozhodil několik závodníků napříč různými disciplínami, ale na naši Aničku si špatné počasí nepřišlo. Její výkon v koulařském sektoru byl velmi vyrovnaný, a když se jí podařilo o centimetr přehodit soupeřku z Uzbekistánu, mohla si s úlevou oddechnout.



Na první dvě soupeřky sice aktuálně trojnásobná účastnice paralympijských her nestačila – první Ukrajinka Pomazan vrhla až na vzdálenost 12,24 metrů – ale třetí místo pro české národní barvy si nakonec pohlídala. Sice o fous, ale i to se počítá. Luxová (F35) zapsala výsledek 8,60 metrů a slaví tak zisk bronzové paralympijské medaile.



„Počasí nebylo vůbec ideální. Celý můj pobyt v Tokiu bylo krásně, sluníčko, teplo a dnes taková hrůza. Několik mých soupeřek se zranilo, a tomu jsem se hlavně chtěla vyvarovat. Nakonec se mi podařilo vybojovat medaili, za což jsem strašně moc ráda. Bylo to o centimetr, pořád jsem čekala na to, až mě soupeřka z Uzbekistánu přehodí, ale to se naštěstí nestalo. Pak na mě trenérka Anetka hodila vlajku a pamatuji si jen ohromnou radost,“ okomentovala Anna Luxová svůj medailový úspěch.



Petráček vyplaval postup ve skvělém čase. Ve finále byl bohužel diskvalifikován



Dobrým výkonem se včera prezentoval plavec Arnošt Petráček na padesátce volným způsobem v kategorii S4. V kvalifikaci postoupil ze třetí rozplavby z druhého místa v čase 40,64 vteřin a zajistil si tak účast v rámci večerního finále. V tom rozhodně nepatřil mezi favority závodu – jeho nejsilnější disciplína (50 metrů znak), bude na programu her až v pátek.



Svým výkonem se však držel na dosah nejlepší trojici plavců, ale bohužel po konci závodu svítila u jeho jména zkratka diskvalifikace. Na vině byl problém s brýlemi a Arnošt se pak údajně nedokázal při každém záběru dostat nad hladinu, což přísní paralympijští rozhodčí nekompromisně trestají.



Koblasa devatenáctý, střelci zůstali za očekáváním



Úplně posledním českým cyklistou, který se představil na Letních paralympijských hrách v Tokiu, byl ve čtvrtek Ivo Koblasa. Závod jeho sloučené kategorie C1-3 odstartoval chvíli před desátou hodinou místního času a náš jezdec se s téměř osmdesátikilometrovou tratí pral více než statečně.

Nakonec z toho bylo devatenácté místo s bezmála sedmnáctiminutovou ztrátou na prvního Brita Watsona. Vzhledem k extrémně náročné konkurenci však nelze výkon českého reprezentanta zatracovat.



Nepříjemná zkušenost potkala střelce Tomáše Peška. Ve čtvrtek ráno měl zahájit kvalifikační střelbu pistolí na 25 metrů P3, ale bohužel kvůli blíže nespecifikovaným zdravotním problémům musel celý závod vynechat. V soutěži se tak představil pouze Jakub Kosek a v rámci dvou kvalifikačních střeleckých sérií obsadil 28., respektive 24. místo.



Dnešní program:



Poslední české paralympijské plavecké výkony budou k vidění v pátek v průběhu – doufejme – celého dne. Ráno postupně odstartují v rozplavbách Tadeáš Strašík na dvoustovce polohového závodu v 9:04 (2:04 SEČ), Arnošt Petráček na znakové padesátce 9:59 (2:59 SEČ) a na stejné trati také Dominika Míčková v 10:11 (3:11 SEČ). Případné finálové závody se uskuteční ve večerních hodinách tokijského času. Lukostřelec Václav Košťál vyzve v eliminaci turnaje reflexního luku domácího reprezentanta Uyeamu v 11:00 (4:00 SEČ).



Program českých para sportovců na hrách v Tokiu zde.