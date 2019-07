Koupaliště jsou plná! Lidé se nemají kde zchladit

Přírodní koupaliště Lhotka, Nádrž Divoká Šárka, Džbán, Petynka i mnohé další v posledních dnech bojují s nedostatkem místa. Nejen, že se značná část obyvatel přímo do areálů nedostane, ale i ti, co se tam dostanou, vyhráno nemají. Musí totiž mnohdy vystát dlouhé fronty a ve vodě si pořádně nemohou zaplavat, protože je tam doslova hlava na hlavě.

Magistrát momentálně připravuje dvě nové koupací plochy. První z nich má být plovoucí koupaliště na Náplavce. Mimo bazénů má obsahovat i wellness koutek a restaurace s kavárnami. Měla by být hotová v roce 2020. „Je otázkou, jestli by město nemělo v tuto chvíli investovat spíš do technické a dopravní infrastruktury. Na mysli mám třeba projektovou dokumentaci k dostavbě okruhu, opravy mostů apod.,“ řekl o projektu radní pro majetek Jan Chabr.

Druhým chystaným projektem by měl být takzvaný Dolejšák na Zličíně. „V únoru se sešlo zastupitelstvo a mluvilo se o revitalizaci. Letos to budeme řešit, nelze tedy říct, kdy se začne s výstavbou,“ řekl mluvčí pražského magistrátu Tadeáš Provazník. Rybník město koupilo za šest milionů korun a mělo by z něho vzniknout přírodní koupaliště.

V letošní sezóně se ale nových koupališť nedočkáme.