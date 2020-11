Krádež v hospodě za nouzového stavu. Policie pátrá po dvojici mužů

V malé obci na Hodonínsku se do restaurace, která je kvůli protikoronavirovým opatřením uzavřená, dostali zloději přes rozbité okno. Celou ji prohledali a za barem našli pokladnu, ve které majitel podniku nechal tržbu.

"Policisté žádají veřejnost o pomoc při ztotožnění mužů na záznamů," informoval mluvčí policie Petr Vala.

Celá akce zlodějům trvala jen pár minut. Asi na ně ale přišla žízeň. Ještě než z podniku odešli, stačili si na cestu vzít několik plechovek s pivem. Škoda, kterou majiteli hospůdky zloději způsobili, se vyšplhala na 20 tisíc korun.

"Jeden z pachatelů měl tetování na levé ruce, pokud je tedy poznáváte dejte nám vědět na lince 158," dodal Vala.

Od zlodějské výpravy přitom dvojici neodradilo ani to, že během nouzového stavu jim může hrozit mnohem tvrdší trest, a to až osm let vězení.