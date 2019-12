Krádeží v obchodech ubylo, hlásí policie. Je to ale úplně jinak!

Za prvních deset měsíců letošního roku eviduje policie 1412 krádeží vloupáním. Jedná se o druhou nejnižší hodnotu za posledních deset let, nižší počet byl evidován za stejné období pouze vloni. Před třemi lety bylo za stejné období téměř o 400 případů více, před deseti lety byly statistiky až čtyřnásobné.

Podle obchodníků je však klesající trend pouze zdáním, především proto, že prodejci již krádeže prakticky nechtějí hlásit. Viník buď není nalezen, nebo je následně osvobozen. Pro obchodníky tak nahlášení vloupání představuje velkou časovou investici, která se jim ovšem nijak nevyplatí.

„Když už obchodník takový čin nahlásí, řeší ho třeba i pět let, navíc často bez jakéhokoliv výsledku. Znamená to pro nás tolik zdlouhavého papírování a pracné agendy navíc, že ve finále jsou náklady vyšší než hodnota odcizené částky či zboží,“ řekl předseda Družstva CBA Roman Mazák.

Trestné činy krádeží jsou v dlouhodobém horizontu objasněny zhruba pouze ze třetiny. „Často se stává, že si oznamovatel není jist dobou či místem spáchání činu, což značně znesnadňuje objasňování daného případu. Jestliže máme k dispozici jen omezený počet informací a není se čeho chytit, pak je velice obtížné pachatelé vypátrat,“ odůvodnila policejní statistiky vrchní komisařka z Policejního prezidia ČR Lenka Sikorová.

Podle Mazáka je však situace ještě horší. „Za téměř třicet let působení v tomto odvětví se nám nestalo, že by policie chytila nějakého zločince, který vniknul do prodejny a vykradl ji. Podobně je tomu i u krádeže zaměstnanců. Trest krádeže do dvou milionů korun jsme za posledních deset let nevyřešili ani jeden, a to jich bylo zhruba sto. I když se případ dostal k soudu, který pachatele třikrát odsoudil, ve finále ho osvobodil soud vrchní,“ řekl předseda Družstva CBA. Podle něj tak tento trend tuzemské obchodníky odrazuje, aby případy hlásili policii.

Dle mluvčí Direct pojišťovny Nely Maťašeje obecně platí, že krádeže v obchodech a kioscích hrozí více ve velkých městech a na samotách. Obchodníci se mohou proti krádeži pojistit, pojištění však neplatí pro všechny případy zločinů. „Pokud zhřeší zaměstnanec, často jde o prostou krádež bez překonání překážky a pojištění se na ni nevztahuje,“ doplnila Nela Maťašeje. Podle prodejců je za odcizením hotovosti či zboží zaměstnanec prodejny zhruba v polovině případů.

Velký problém představují také exekuce. Často se totiž k podobným činům uchylují právě lidé zatížení tímto břemenem. Usilovat o náhradu škody soudní či policejní cestou je tak pro prodejce zpravidla bezvýsledné. „Jediný smysl v tomto směru mají notářské zápisy s přímou vykonatelností, které obchodníkovi umožní celý proces urychlit. Vymahatelnost se však i tak pohybuje jen okolo deseti procent,“ uzavřel Mazák.