Kraj láká nové zdravotníky na náborový příspěvek. Nabízí až 600 tisíc korun

Lékařka Štěpánka Třebová měla v době studia nabídky z několika nemocnic. Nakonec si loni vybrala karlovarskou a jedním z důvodů byl náborový příspěvek 400 tisíc korun. "Člověk v 26 letech vyleze ze školy a nemá vlastně vůbec nic, přitom už by chtěl třeba založit rodinu nebo si pořídit vlastní bydlení a v tomhle jsou ty peníze opravdu velkou motivací, musím říct," svěřila se.

"Určitě to je významná motivace, když se uchazeči rozhodují, do jakého kraje nebo do jakého zařízení zamíří," okomentoval náborové příspěvky primář chirurgického oddělení karlovarské nemocnice Josef März.

V nemocnicích Karlovarského kraje chybí více než dvacítka lékařů a zhruba padesátka sester. Kraj nové zdravotníky láká na statisíce korun. Nově nastupujícímu primáři nabízí 600 tisíc, lékaři 400 tisíc a sestrám 150 tisíc.

Od roku 2018, kdy Karlovarský kraj zavedl náborové příspěvky, je využilo celkem 81 lékařů a sester. "Podmínka je, že ten člověk musí být potom tři roky ve službách našeho zdravotního zařízení," zdůrazňuje hejtman Karlovarského Kraje Petr Kulhánek. "V případě, že bych odešla dřív, tak bych vracela poměrnou část té částky," vysvětluje Štěpánka Třebová.

Do programu kraj vložil už téměř 30 milionů a letos dá dalších sedm. "Pomoc to je a vnímáme dobře i to, že se povedlo ten program prodloužit," říká März.

V nemocnicích sousedního Plzeňského kraje, kde chybí přes 120 sester a lékařů, se příspěvky pro sestry pohybují v řádech desítek tisíc, lékař může dostat až 200 tisíc. Výše bonusu závisí například na jejich zkušenostech a také na tom, jakou mají odbornost.

A podobná situace je i v Ústeckém kraji. V šesti nemocnicích chybí zhruba stovka lékařů a dvě stovky sester. Bonus nabízejí do 50 tisíc korun.

