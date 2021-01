Kraje chystají vlastní očkovací plány. Nemluvíte s námi, spílají Babišovi

Kraje připravují vlastní strategii očkování. Plán, který před Vánocemi představilo ministerstvo zdravotnictví, prý zatím vzbuzuje spíše otázky než odpovědi. Hejtmani také vyčítají premiéru Andreji Babišovi (ANO), který dohlíží na očkování, že zásadní informace sděluje do médií dřív než jim samotným. Část jich čeká na to, co vzejde z úterní schůzky s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO).