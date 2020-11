Hejtman nechal mediky hledat policií! Chtěl, aby nastoupili do nemocnice

Vláda vydala 12. října usnesení, podle kterého mají studenti čtvrtých a pátých ročníků lékařských fakult nařízenou pracovní povinnost. Tu podle krizového zákona zajišťují hejtmani jednotlivých krajů a primátor hlavního města. Každý z nich dostal od lékařských fakult seznam mediků, po kterých mohou požadovat dočasný návrat do trvalého bydliště.

„Někomu se to možná hodí, že se může vrátit k rodičům a pracovat a žít doma, ale zároveň je spousta lidí, kteří tu možnost nemají. Tohle usnesení to ale vůbec nezajímá,“ rozvášnila se na YouTube kanálu pro mediky Alžběta Dašková.

Předvolání zahrnuje upozornění, že studentům v případě neuposlechnutí rozkazu hrozí pokuta ve výši až 50 000 korun. Naopak v něm podle Magdaleny Davis chybí formulace, které by v dnešní situaci byly na místě, jako je: „prosím“, „děkuji“, „vážím si“. Právě spolupředsedkyně Zelených vyzvala v otevřeném dopise hejtmany a primátora k větší úctě k medikům.

Ještě větší paniku mezi studenty vyvolala lhůta pro vyplacení odměny. Předvolání k pracovní povinnosti totiž zahrnuje informaci, že podle krizového zákona mají nárok na peněžní náhradu do šesti měsíců od ukončení krizového stavu.

„Nouzový stav je nadřazený všem ostatním zdrojům příjmu, takže takový medik, který nemá podporu od rodičů a má zaměstnání během školy, tak musí tohle zaměstnání opustit a jít pracovat do nemocnice, kam ho povolají. Kdo ale za něj bude platit nájem, a kde vezme peníze na jídlo, když ta výplata může přijít až po šesti měsících," rekapituluje situaci Dašková.

Oheň rozdmýchal také hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis, který si při dohledání sedmadvaceti studentu využil policii. "Dohoda hejtmanů byla taková, že si nebudeme přetahovat lidi, tudíž nám zbylo asi 27 lidí, které se nás nepodařilo zkontaktovat. Já sem u nich nařídil pracovní povinnost a požádal jsem o součinnost policii. Díky ní se podařilo zkontaktovat 17 mediků a z toho již 15 pracuje v Karlovarském kraji," vysvětlil povolání bezpečnostních složek Kubis.

Hejtman zároveň vyvrátil, že by se někdo z mediků dostal kvůli předvolání do existenčních problémů. "U většiny studentů jsem pracovní povinnost zastavil, protože jsem ji nařídil jen kvůli tomu, abychom je našli. Teď s nimi komunikujeme a oni už do našich nemocnic nastupují na dohodu o provedení práce, takže odměny dostávají každý měsíc."