Kraje k sobě lákají turisty. Přidají vám na ubytování i vstupné. PŘEHLED

Kvůli pokračujícím omezením spojeným s pandemií to vypadá, že letošní léto stráví mnohem více z nás na tuzemské dovolené. A toho jsou si dobře vědomá některá města i kraje - a připravují tak "vábničky", kterými k sobě chtějí výletníky nalákat. A to včetně různých finančních lákadel.

Karlovarský kraj už k sobě návštěvníky vábí teď, nečeká až na letní prázdniny. Výletníci se tak mohou do řady atraktivních památek podívat zdarma odteď až do 31. října.

Jde o tyto kulturní instituce: Muzeum Karlovy Vary, Královská mincovna v Jáchymově, Muzeum Sokolov, Hornické muzeum Krásno, Důl Jeroným, Štola č. 1 Jáchymov, Muzeum Cheb, Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Interaktivní galerie Becherova vila, Galerie výtvarného umění v Chebu, Retromuseum, Galerie 4 – galerie fotografie.

"Oslovíme také starosty měst a obcí, zda by nezvážili možnost odpustit vstupné návštěvníkům i v jejich kulturních institucích, případně snížit jeho výši, pokud to bude možné,“ uvedl karlovarský hejtman Petr Kubis.

Jasno už je také v Jihočeském kraji. Jeho vedení schválilo, že bude návštěvníkům přispívat na ubytování až do výše tří set korun na hlavu. A nabídne jim dokonce i padesátiprocentní slevu na vstupy do galerií, muzeí nebo zoologických zahrad, které zřizuje. A to už od poloviny června.

Sebevědomí nechybí Pardubickému kraji. "Máme v rámci republiky relativně málo ubytovacích kapacit, díky své dobré dostupnosti z Prahy i z Moravy je náš kraj více orientovaný na akce a výlety, než na delší pobyty. Proto se ho krize v této oblasti nedotkne tolik, jako některých jiných krajů," uvádí pro TN.cz Zuzana Nováková z kanceláře hejtmana.

Kraj tak připravuje marketingovou kampaň zaměřenou na cykloturistiku a hrady a zámky. A turistické noviny posílá i do dalších krajů, aby výletníky navnadil. Lákadlem je i soutěž, v níž se hraje o jízdní kolo a další ceny.

"Shodli jsme se na významné podpoře cestovního ruchu, ale asi to nebude formou voucherů. Pro ty, kteří přijedou do kraje a ubytují se, se chceme připojit k projektu Region card, který teď funguje v Olomouci. Lidé by s ní mohli navštívit x lokací," zamýšlí se olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk. Konkrétní podobu využití kraj ještě řeší.

Zajímavou taktiku zvolil Moravskoslezský kraj. Hlavní podporu cestovního ruchu totiž nesměruje na letní prázdniny, ale až na září a říjen. Na desítky turisticky atraktivních míst se v těchto měsících lidé dostanou zdarma.

"O dotaci se budou moci přihlásit hrady a zámky, galerie a další turistické atraktivity. Turisté, kteří je pak v září a říjnu navštíví, budou mít vstupné zdarma. Věříme, že tento projekt do regionu naláká hosty, kteří se tu ubytují, budou tu chodit do restaurací a utratí tu peníze,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška.

Kraj už také velmi brzy na sociálních sítích spustí kampaň nazvanou Máme světový kraj, v níž budou obyčejní lidé i regionální celebrity představovat svá oblíbená místa a zvát k jejich návštěvě.

