Krajská letiště mají kvůli covidu-19 problémy! Hlásí milionové ztráty

Pro leteckou dopravu je pandemie koronaviru zdrcující. Obrovské ztráty hlásí i krajská letiště v Česku. Počet cestujících v loňském roce tam klesl o více než 80 %. Například letiště v Českých Budějovicích zřejmě nebude moci svůj provoz vůbec obnovit. Jihočeský kraj tak už začíná řešit, co s ním bude dál.

Ještě v roce 2019 bylo brněnské letiště jediné, které se udrželo v zisku. Odbavilo přes půl milionu cestujících. Loni ale kvůli koronavirové pandemii prošlo terminálem o 84 % cestujících méně. Ztráty budou obrovské.



"Očekáváme ekonomické ztráty v rozmezí 60 až 75 milionů korun,“ řekl mluvčí brněnského letiště Jakub Splavec.



Podobně je na tom i letiště v Karlových Varech, které loni odbavilo okolo 17 tisíc cestujících. Ztráty odhaduje na 19 milionů korun. Stejně jako pardubické letiště se v letošním roce neobejde bez finanční pomoci z krajské pokladny.



"Pokusíme se s hlavním vlastníkem situaci vyřešit. Pardubický kraj i město už zakročilo, a to zvýšením základního kapitálu. Musíme provoz zachovat,“ tvrdí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).



Zřejmě nejtěžší rozhodování čeká Jihočeský kraj. Letiště za téměř dvě miliardy korun ještě ani nespustilo plný provoz a současná krize pro něj může znamenat konec. "Myslet si, že tady budou létat letadla v létě do Řecka, Chorvatska, Bulharska a bude to pro kraj ziskové, je velmi naivní představa. Musíme opravdu reálně mluvit o tom, co je tam možné,“ informoval hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).



Jihočeský kraj je jediným vlastníkem letiště. V letošním roce už s žádnými penězi navíc nepočítá, uvedl Kuba. Letiště navíc stále nezískalo certifikát potřebný pro povolení k přistávání dopravních letadel. Původně ho mělo získat do konce loňského roku.