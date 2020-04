Krajům se daří vymýtit nákazu. Počet případů klesá na Jihlavsku i Písecku

Na Jindřichohradecku prodělalo nemoc Covid-19 celkem 16 lidí. "Já jsem ráda, že jsme tady všichni zdraví a že jsme tím pádem uchráněni od té nákazy, takže je to takové kolektivní," raduje se jedna z místních obyvatelek. Podle hygieniků i místních je hned několik důvodů, proč právě tyto okresy porazily nemoc jako první.

"Není tu tolik lidí, jako v těch velkých městech, jako Praze a tak. A dá se někam utéct, do přírody a nemusíme být furt jenom ve městě. Jsme uvědomělí, dodržujeme karanténu. Tím dodržováním karantény, těmi opatřeními, se tomu asi zabránilo, aby se to rozšířilo víc," shodují se obyvatelé Jindřichova Hradce.

Na Pelhřimovsku lidí tráví většinu času na svých zahrádkách. "Testujeme poměrně slušně. Toto je výsledek toho stavu, ve kterém se dneska nacházíme," řekla Kvetoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Pelhřimovsko, okres známý rekordy všeho druhu, tak má na kontě už druhé prvenství. Byl posledním místem, kde se koronavirová nákaza objevila. Zároveň se tam nakazili pouze dva lidé, právě ti už se z nemoci vyléčili.

"Otázka je, jak to bude vypadat do budoucna. Lidi se do toho vrhnou, řeknou, že už je vyhráno, ono vyhráno není, protože to tady zůstává že," uvědomují si zdejší obyvatelé. Jihočeský kraj si navíc po celou dobu udržuje nejnižší počet nakažených. Jako jediný kraj navíc chystá vlastní test promořenosti.

"Chceme vyšetřit jak profesní skupiny, tak veřejnost. Tisíc a tisíc respondentů," plánuje Kotrbová. Testování začne v příštím týdnu a bude probíhat ve dvou okresech, na Strakonicku a Písecku. Výsledky by měli znát hygienici v půlce května.