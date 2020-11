Králící po desítkách umírají v ulicích Mladé Boleslavi! Šíří se myxomatóza

Strážníci v Mladé Boleslavi sbírají uhynulá zvířata po desítkách. A pro obyvatele města je to otřesná podívaná. Zdechliny králíků leží na sídlištích, v parcích i na přechodech pro chodce.



Mezi mrtvými králíky se pohybují pomalým tempem nakažená zvířata. Nemoc se projevuje otokem očních víček s hnisavým výtokem a králíci tak nevidí. Lidé by se podle veterinářů do odklízení králíků rozhodně neměli sami pouštět. A to i přesto, že nemoc není přenosná na lidi ani na jiná zvířata.



"Myxomatóza je virové onemocnění. Infekčnost je poměrně vysoká. Není přenosný na člověka. Nikdy to nechytat, nebrat do rukou," radí ředitel Krajské veterinární správy Liberec Roman Šebesta. "Od 1. do 11. listopadu strážníci sesbírali celkem 430 kilogramů uhynulých jedinců," spočítal zástupce ředitele Městské policie Mladá Boleslav Ondřej Kubala.



Ročně přitom vyjíždějí ke 350 uhynulým zvířatům. Teď se jedná zhruba o 20násobný nárůst. "V Mladé Boleslavi jich žije velké množství. Jsou přemnožení a objevila se mezi nimi myxomatóza. Strážníci tu činnost vykonávají v souladu s oprávněními, které získali na veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Používají ochranné pomůcky a postup," dodal Kubala.



Chovatelé domácích či zakrslých forem králíků obavy o svá zvířata mít nemusejí, pokud je mají očkované. Nemoc je po propuknutí už neléčitelná. Městu nákaza paradoxně pomáhá snížit stav králíků, jejichž přemnožení za normálních okolností regulují sokolníci s cvičenými dravci.