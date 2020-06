Královna Alžběta II. se po dlouhé době objevila venku. Vyjela si na koni

Královna seděla na čtrnáctiletém ponym Balmoral Fern v zeleném saku, světlých jezdeckých kalhotách, bílých rukavicích a s šátkem na hlavě. Fotografie ji zachycují na projížďce ve windsorském parku, píše CNN.

Alžběta II. je známá svou láskou ke koním a dostihům vůbec. Pravidelně proto bývá fotografována při jízdě na koni.

Své 94. narozeniny oslavila královna v dubnu, kvůli koronaviru se však vzdala tradiční dělové kanonády. Zrušená byla také tradiční vojenská přehlídka, která se každoročně koná v polovině června.

The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3