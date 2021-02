Královně Alžbětě došla trpělivost. Harryho a Meghan musí potrestat

Harry a Meghan se nejspíš nevyhnou hněvu královského dvora. Princova babička se na dvojici údajně zlobí kvůli porušování podmínek dohody, kterou uzavřeli loni na jaře.

Alžběta podle portálu New Idea trvala na tom, že vévodský pár nebude po odchodu s rodiny těžit ze svého dosavadního postavení. Meghan s Harrym však během uplynulého roku uzavřeli několik lukrativních smluv, třeba se streamovacím gigantem Netflixem nebo hudební službou Spotify.

Měli by natočit několik filmů a od konce prosince nahrávají i podcast. "Královna vždy dbala na důstojnost a vytříbené chování členů královské rodiny a soustředila se spíš na dobré skutky než na hromadění bohatství," vysvětlil zdroj z Buckinghamského paláce, proč ji kroky vnuka a jeho ženy tak rozladily.

Harry se sice v minulosti na dobré skutky, zejména pro britskou armádu nebo ohrožená zvířata, také soustředil, údajně jsou mu teď ale peníze přednější.

A už zanedlouho by se mu to mohlo i s Meghan vymstít. V březnu totiž proběhne schůzka s královnou a princem Charlesem, na které by se měly upravit podmínky vztahu dvojice se zbytkem rodiny. Ve hře je prý i odebrání šlechtických titulů.

"Její Veličenstvo v žádném případě nedovolí Meghan a Harrymu ponechat si královské tituly, aby z nich těžily jejich bankovní účty," uzavřel zdroj.

