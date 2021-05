Královská rodina oznámila příčinu smrti prince Philipa, vydala úmrtní list

Buckinghamský palác zveřejnil úmrtní list nedávno zesnulého prince Philipa, manžela královny Alžběty II. Vévoda z Edinburghu zemřel přirozenou smrtí na stáří, bylo mu 99 let.

Podle deníku The Daily Telegraph, který úmrtní list získal, ke smrti nepřispělo žádné jiné onemocnění nebo úraz. Princ zemřel na stáří. Vliv neměla ani srdeční operace, kterou podstoupil na začátku roku. Úmrtní list vystavil královský lékař Sir Huw Thomas.

Ve Velké Británii je možné za příčinu smrti označit stáří, pokud je pacient starší 80 let a lékaři se o něj dlouhodobě osobně starají, přičemž sledují postupné zhoršování zdravotního stavu.

V britských dějinách nikdo nestrávil po boku úřadujícího panovníka tolik let. S Alžbětou byli svoji 73 let, z toho 65 let coby královna a princ. Z veřejného života se Philip nicméně stáhl už v roce 2017.

Až do vysokého věku byl velmi vitální a aktivní, na začátku roku 2021 však svět oběhla zpráva, že je hospitalizovaný s infekčním onemocněním. Buckinghamský palác informoval, že Philipův stav je dobrý. V nemocnici ale strávil měsíc. Princ Philip nakonec zemřel pokojně na zámku Windsor 9. dubna tohoto roku.

Pohřeb vévody z Edinburghu proběhl 17. dubna v kapli sv. Jiří na zámku Windsor. Po osmiminutém průvodu za vozem s rakví začal smuteční obřad, kterého se zúčastnilo kvůli koronaviru pouze 30 nejbližších členů královské rodiny.

