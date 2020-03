Královská rodina se bojí o Harryho. Tohle po odchodu nezvládne!

Harry a Meghan se zúčastňují posledních akcí před odchodem z královské rodiny, ke kterému dojde 31. března. V sobotu se společně objevili na festivalu hudby v Royal Albert Hall. Oba se usmívali a užívali si večer. Další akcí by měly být oslavy svátku Commonwealth Day, kde bude přítomna i královna Alžběta II.

Většinu lidí ale mrzí, že pár nevzal do Británie také svého syna Archieho. Rodina si ho moc neužije a dlouho ho tak neuvidí. Především královna a její manžel princ Philip. Vzhledem k jejich věku fanoušci rodiny očekávali, že manželé syna přivezou.

Po ukončení povinností se přesunou zpět do Kanady a z ní nejspíš do americké Kalifornie. Tam si měla Meghan vyhlédnout milionářské sídlo v Montecitu. Podle deníku Mirror se ale královská rodina bojí, že bude Harry sám.

Meghan tam totiž bude mít svou maminku Doriu, která by od nich žila jen devadesát minut jízdy autem. Harry by neměl ale nikoho. Celá jeho rodina zůstane ve Velké Británii. Osamělý by mohl být také v Kanadě. Meghan prý uvažuje o tom, že se zase vrátí ke kariéře herečky. Na manžela by tak měla méně času.

Podívejte se na setkání prince Harryho a pilota Formule 1 Lewise Hamiltona: