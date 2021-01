Královská rodina stojí před hrozbou. Vše závisí na úspěchu Harryho a Meghan

Navzdory pandemii a ekonomické krizi se princi Harrymu a jeho manželce Meghan podařilo poměrně úspěšně odstartovat život mimo královskou rodinu. Pokud ve svém dosavadním tempu budou pokračovat, mohla by to být špatná zpráva pro vévodkyni Kate a zbytek královské rodiny.

Harrymu a Meghan se i bez podpory královské rodiny daří nadmíru dobře. Spolupráce se streamovacími službami Netflix a Spotify jim vynáší slušné peníze. Podle odborníka na královskou rodinu Duncana Larcombeho by tímto tempem brzy mohli mít značku v hodnotě miliard dolarů, uvádí britský deník Mirror.

To by ale mohlo mít negativní dopad na prince Williama, jeho manželku Kate a zbytek rodiny. Larcombe předpovídá, že by se lidé mohli více zajímat o nové projekty Harryho a Meghan než o tradiční královské akce.

"To, co Harry a Meghan dokázali za posledních 12 měsíců, zaselo semínka, ze kterých může vyrůst potenciální katastrofa pro královskou rodinu," tvrdí Larcombe.

"Když 50 milionů lidí sleduje Harryho rozhovor o organickém jogurtu nebo čemkoliv jiném, co zrovna propaguje, a 5 tisíc lidí sleduje jeho bratra prince Williama, jak se účastní královské schůzky nebo otevření nového supermarketu, v tu chvíli se z toho stává problém," vysvětluje Larcombe.

"Harry a Meghan mají potenciál stát se značkou v hodnotě miliard dolarů," doplňuje ho další odbornice na královskou rodinu Katie Nichollová. Harry a Meghan mají mnoho co nabídnout. A podle Larcombeho není překvapením ani to, že k vydělávání využívají i syna Archieho, o kterého je u veřejnosti velký zájem.

Princ Harry promluvil o tom, proč se chce stáhnout do ústraní. Připomeňte si jeho projev v reportáži TV Nova: