Královská rodina uvolňuje informace k pohřbu Philipa. Bude netradiční

"Naložte mě do auta a pošlete mě na Windsor, to je vše, co chci." Takhle údajně znělo poslední přání prince Philipa. "Členové britské královské rodiny si často plánovali vlastní pohřby a princ Philip nebyl žádnou výjimkou. I kdyby nebylo protikoronavirových restrikcí, tak by si přál soukromý obřad a nechtěl by, aby byla jeho rakev veřejně vystavena," říká autor královských životopisů Christopher Warwick.

Jeho pohřeb bude netradiční a o poznání skromnější, než je u královské rodiny zvykem. Tři desítky smutečních hostů budou muset nasadit roušky. Královna by měla podle všeho sedět sama v bezpečné vzdálenosti od ostatních.

Místo vyšperkovaných uniforem obléknou muži z královské rodiny obyčejná saka. Tuto změnu prý schválila královna na poslední chvíli. Spekuluje se o tom, že nové pravidlo vzniklo, aby se předešlo zahanbení prince Harryho. Ten totiž jiné než civilní sako obléknout nemůže, protože se zřekl svých královských povinností.

Během smutečního průvodu prý princové Harry a William nepůjdou bok po boku. Přesné uspořádání průvodu zatím ale není známé. Nezúčastní se ho ale královna, které do kaple dorazí samostatně. Královská rodina ve čtvrtek také zveřejnila seznam smutečních hostů. Pozváni jsou výhradně příbuzní, tři dorazí z Německa.

Z blízké rodiny se obřadu nezúčastní Harryho manželka Meghan ani Philipova pravnoučata. Kvůli bezpečnosti by v průvodu neměli být ani trubači. Královská rodina ale potvrdila, že obřad se bez hudby neobejde. Během přesunu rakve do kaple sv. Jiří by měla zaznít státní hymna. Na pohřbu by měli na přání prince Philipa zahrát i jeho oblíbenou hymnu námořníků.

Rakev vévody z Edinburghu bude zakryta dánsko-řeckou standartou. Princ Philip, před svatbou princ řecký a dánský, bude uložen k věčnému spánku i se svou námořnickou čepicí a mečem. Nebudou chybět ani medaile a ocenění, která za svůj život a kariéru u námořnictva získal.

"Podle mnohých smrtí prince Philipa končí zlaté období monarchie. Princ Philip stál po boku královny Alžběty 73 let a po svém odchodu zde zanechal obrovskou prázdnotu," myslí si Warwick.

Smutek z odchodu otce dal ve čtvrtek najevo i princ Charles. Se svojí manželkou Camillou navštívili sídlo sekretariátu Britského společenství národů. Při pohledu na květiny a vzkazy, které k jeho branám lidé položili, jen stěží zadržoval slzy.

